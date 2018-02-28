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СБУ обнародовала первые материалы по использованию спецслужбами РФ воинских подразделений под условным наименованием ЧВК «Вагнера» в боевых действиях за пределами территории России.

Показательно, что соответствующее совещание состоялось в ГШ ВС РФ в конце февраля 2015 года, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В начале 2015 года руководство генштаба ВС РФ решало вопрос о формате военного контингента для отправки в Сирию в поддержку войск Башара Асада.   

По данным ведомства, рассматривалось два варианта сухопутной операции: использование подразделений регулярных войск РФ или так называемых наемников – «ихтамнетов», пилотный проект которых был реализован на территории Украины.

«Решение было принято в пользу подразделения спецслужб РФ ЧВК «Вагнера». Ключевым аргументом «за» стала возможность сокрытия генштабом ВС РФ гибели российских военнослужащих во время боевых действий в Сирии во избежание негативного общественного резонанса», - сообщили в СБУ.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер». 

В составе ЧВК есть подразделение «Карпаты», состоящее из украинцев.
ForUm

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