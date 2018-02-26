В составе так называемой частной военной компании Вагнера есть подразделение «Карпаты», состоящее из украинцев.

Об этом говорится в расследовании Донбасс.Реалии.

Так, в составе колонны, которую разбили силы коалиции, якобы была целая группа выходцев из Украины. Как утверждают боевики, чьи знакомые стали очевидцами события и уже давно служат в «ЧВК Вагнера», название группы говорит само за себя – «Карпаты». О подробностях задач этой группы рассказал боевик группировки «ДНР» Михаил Полынков в интервью сепаратистским медиа.

«Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую «задницу». Вот они идут первыми – «Карпаты - Весна». Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают», - рассказал боевик.

В СБУ журналистам подтвердили, что такая группа существует. Службе безопасности удалось получить персональные данные почти двух тысяч наемников «ЧВК Вагнера». При этом количество идентифицированных украинцев из нелегальной частной военной компании – почти 40 человек.

«В СБУ есть информация, что при формировании контингента так называемой «ЧВК Вагнера» для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины, которые условно получили обозначения как группа «Карпаты», - сказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

Из публикаций российского издания «Фонтанка», которое уже несколько лет отслеживает деятельность «группы Вагнера», стало известно, что сначала подразделение «Карпаты» создавали для диверсий в тылу украинской армии. Но из-за слабой подготовки состава от этой идеи отказались. После чего украинцев переправили в Сирию.

«В 2017 году группа была развернута в подразделение «Весна» (по позывному командира), его численность доведена до 100-150 человек. Кроме украинцев, в группу вошли жители «казачьих» регионов России и пятнадцать-двадцать уроженцев Чечни», - пишет издание.

В СБУ есть проверенные данные о гибели трех граждан Украины в Сирии в период с марта по апрель 2016 года:

1) Эдуард Приходько, позывной «Боцман». На момент гибели ему было 48 лет. Зарегистрирован в Горловке. Он воевал на стороне группировок «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе. Погиб в районе сирийского города Пальмира 8 марта 2016.

2) Александр Конашенков, позывной «Конан», 27 лет. Родом из Новогродовки, Донецкая область. Воевал на Донбассе в рядах боевиков. Личный номер в «ЧВК Вагнера» М-1349. Погиб 12 марта 2016-го в районе Пальмиры.

3) Александр Кияшко Александр, позывной «Кеша», 23 года, Донецк, Украина. Воевал на Донбассе в составе группировок «ЛНР» и «ДНР». Погиб у сирийского города Латакия 8 апреля 2016.

«Мы фиксируем очень много лиц, которые участвовали (в боевых действиях, - ред.) на стороне НВФ. И выходцы есть не только с временно оккупированной части (Донбасса - ред.). Например, есть выходцы из Мариуполя», - отметил Гуськов.

По информации издания, журналисты, которые давно исследуют деятельность ЧВК, утверждают, что служат там украинцы не только из подконтрольных боевикам территорий Донбасса.

«Встретившись с пацанами, которые освобождали Пальмиру, я услышал такую ​​подробность, что погибли 11 украинцев. Опять уточняющий вопрос: это граждане Украины с территории, контролируемой так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Нет, это из глубинной части Украины. Люди, которые имели в Украине какие-то проблемы с законом, исчезли в России и нашли убежище в так называемой «ЧВК Вагнера», - рассказал журналист издания «Новая газета» Ирек Муртазин.

Также в материале говорится о финансовых мотивах украинцев, поступающих в ряды «Вагнера».

Об этом рассказал атаман казацкого общества «Ховрино» Евгений Шабаев.

По его словам, месячная плата рядового в ПВК – 240 тыс. рублей, но жители Донбасса получают меньше – в среднем 100-150 тысяч рублей (46-69 тысяч гривен).

Поэтому, говорит атаман, в последнее время количество желающих воевать в Сирии значительно сократилось, и в «ЧВК Вагнера» ​​начали вербовать тех жителей Донбасса, которые сидят в тюрьме.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».