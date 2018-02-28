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Президент Украины Петр Порошенко выступает за закрепление в Конституции стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Подобная инициатива, по словам Президента, уже обсуждается. «В моей команде мы сейчас обсуждаем предложение заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию», – отметил он, сообщает 112 Украина.

«Обе идеи сейчас, как свидетельствуют опросы общественного мнения, являются консолидированными для общества, они пользуются широкой поддержкой в обществе и в то же время, когда поднимают голову антиевропейские политические силы, которые стремятся к реваншу, на мой взгляд, поправки к Основному закону могли бы стать страховкой от любых неожиданностей и императивом для всех политических сил на годы вперед», - убежден Глава государства.

Как сообщал ForUm, председатель Верховной Рады Андрей Парубий готов поддержать инициативу по закреплению в Конституции евроатлантического курса Украины.

Ранее Порошенко заявлял, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года

Глава государства уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора, а их результат будет положительным.

 
ForUm

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