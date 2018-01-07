Членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в колонке для спецвыпуска изданий «Новое время» и The Economist «Мир и развитие».

«Соглашение об ассоциации – дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в самом престижном союзе мира. Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это – ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны на границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС», - убежден Глава государства.

Напомним, 29 июня 2017 постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной.

11 июля Совет Евросоюза окончательно утвердил документ.

12 июля в ЕС было обнародовано решение об окончательной ратификации СА.

1 сентября в полном объеме Соглашение вступило в силу. По словам Порошенко, по состоянию на ноябрь 2017 оно выполнено на 15%.

Работа над Соглашением об ассоциации заняла 10 лет.