Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что в ближайшее время Манафорт должен явиться в суд, где ему предъявят обвинения по двум новым обвинительным заключениям, которые были подготовлены на прошлой неделе.

В обвинительных документах указывается, что Манафорт пытался скрыть миллионы долларов, которые он получил в качестве политического консультанта для пророссийских политиков в Украине.

Издание сообщает, что по данным украинских прокуроров, Манафорт совершил 17 поездок в Украину в 2014 и 2015 годах.

В публикации уточняется, что эти поездки были осуществлены значительно позже, чем было указано в предыдущих обвинительных заключениях о лоббистской деятельности американского политконсультанта.

Также отмечается, что эти поездки принесли Манафорту меньшую прибыль, чем раньше, поскольку его «главный украинский клиент» Виктор Янукович уже бежал в Россию.

Вместе с тем сообщается, что Манафорт приехал в Украину после побега Януковича и аннексии Крыма, где посоветовал Партии регионов переименоваться в «Оппозиционный блок», который мог быть «голосом россиян на востоке».

Издание сообщает, что по данным одного из лидеров «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича, за работу на парламентских выборах в Украине в 2014 году, где Манафорт провел не менее месяца, консультируя лидеров партии, он получил около 1 миллиона долларов.

Кроме того, источники сообщили изданию, что Манафорту не заплатили за часть его работы на украинских выборах в конце 2015 года.

Ранее сообщалось, что американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, сотрудничал с Партией регионов и получил вознаграждение в сумме $ 12,7 миллиона, согласно «черной бухгалтерии», сотрудничал с «Оппозиционным блоком».

Также сообщалось, что заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин просил деньги у украинских олигархов для Манафорта.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, частично из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

30 октября 2017 были обнародованы обвинения Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Ранее также сообщалось, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.