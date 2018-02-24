Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный документ, в котором утверждается, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

Отмечается, что обвинительный документ базируется на показаниях экс-помощника Манафорта Рика Гейтса, сообщает 112 Украина со ссылкой на AP.

ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов пророссийского правительства Украины.

Сообщается, что политические деятели, известные как «габсбургская группа», считались независимыми аналитиками, хотя на самом деле были платными лоббистами.

По информации издания, скрытое лоббирование происходило в США.

В обвинительном заключении говорится, что группой руководит бывший европейский канцлер.

На прошлой неделе расследование во главе с Мюллером предъявило обвинение 13 гражданам России и 3 российским компаниям в связи с проведением нелегальной информационной кампании с целью воздействия на президентские выборы в США 2016 года.

Напомним, Манафорт и Гейтс обвиняются виновными в сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, деятельности в качестве иностранных агентов без необходимой регистрации, а также непредоставлении отчетов о счетах в зарубежных банках. Всего 12 пунктов инкриминируемых преступлений. В случае если суд признает их виновными, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы, а его партнеру – до 70. Ни один из них виновным себя не признает.

Также Манафорту и Гейтсу предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.