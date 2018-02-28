Фонд госимущества перенес с февраля на май приватизацию мажоритарного пакета акций одного из крупнейших предприятий химической отрасли «Одесского припортового завода» и цветной металлургии - «Запорожского производственного алюминиевого комбината».



Об этом говорится в сообщении фонда, которое опубликовано в газете «Ведомости приватизации», передает УНИАН.

Согласно сообщению, на торги в мае планируется выставить 99,6% акций ОПЗ и 68% «Запорожского алюминиевого комбината».

Также отмечается, что в марте этого года ФГИУ планирует продать 99,8% Хесонской ТЭЦ.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины утвердил перечень из почти 400 объектов малой приватизации на 2018 год.