Вчера, 27 февраля, Конституционный суд Украины признал неконституционным налогообложение пенсий, сообщает пресс-служба КСУ.

КСУ в своем решении отметил, что в процессе рассмотрения им этого дела в подпункт 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Кодекса были внесены изменения Законом Украины «О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Украины относительно налогообложения пенсий инвалидов войны и некоторых других категорий лиц» от 17 июля 2015 года № 653-VIII и Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения пенсий» от 2 июня 2016 года № 1411-VIII. Однако Конституционный суд считает, что внесение указанных изменений не повлияло на суть оспариваемых народными депутатами Украины и Верховным судом Украины положений.

Как отмечается в решении, в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и предназначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме. В законодательстве о пенсионном обеспечении в Украине такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы (дохода) застрахованного лица. Именно поэтому введение ее налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению Конституционного суда, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица.

КСУ также констатировал, что после введения в законодательстве Украины с 1 июля 2014 года налогообложения пенсий в течение двух лет Верховная Рада Украины трижды вносила изменения. При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере. Следовательно, установление Верховной Радой в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменение суммы, с которой начинается такое налогообложения, противоречит таким элементам конституционного принципа верховенства права, как правовая определенность, правовая предсказуемость, правомерные ожидания и справедливость.

Так, Конституционный суд решил признать не соответствующим Конституции (неконституционным) положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины.

Данные положения теряют силу со дня принятия Конституционным судом этого решения.

Напомним, 2 июня 2016 года Верховная Рада Украины отменила налогообложение пенсий как для работающих, так и для неработающих пенсионеров в размере до 10 прожиточных минимумов лиц, потерявших трудоспособность. 10 июня 2016 года этот закон подписал Президент.