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Из-за непогоды в 426 образовательных учреждениях Одесской области приостановлены занятия. Речь идет о 12 районах, 3 городах и 5 ОТО региона. Об этом ходе заседания оперативного штаба Одесской областной государственной администрации по вопросам непогоды заявил первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук, сообщает пресс-служба администрации.

«На местах, согласно законодательству, решение о приостановлении обучения принимаются самостоятельно, в зависимости от погодных условий. Напомню, синоптики прогнозируют, что непогода продолжит бушевать в Одесской области. Учебный процесс приостановлен в 426 образовательных учреждениях региона», - сообщил Терещук.

Следовательно, обучение дополнительно приостановлено в Березовском, Ананьевском и Белгород-Днестровском районах, а также в городе Белгород-Днестровский.

Учебный процесс временно приостановили в Арцизском, Беляевском, Килийском, Лиманском, Овидиопольском, Ренийском, Раздельнянском, Татарбунарском и Измаильском районах Одесской области. Также в Тузловской, Маразлиевской, Расцветовский, Затишанской и Авангардовской ОТО, городах Одесса и Измаил.

Напомним, 1 марта в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сильный снег и метели
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