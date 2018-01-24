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Фонд государственного имущества Украины утвердил перечень из почти 400 объектов малой приватизации на 2018 год. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

«Утвердил список объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу. Детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, единые имущественные комплексы и даже корабли. Почти 400 объектов, которые могут работать и приносить доход, как новым эффективным собственникам, так и государству в виде рабочих мест и налогов», - написал он в Facebook.

Трубаров отметил, что «государство владеет не только промышленными гигантами, как «Турбоатом», «Центрэнерго», ОПЗ, но и сотнями других, которые в первую очередь могут быть интересны небольшим предпринимателям». 
ForUm

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