В результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сильный снег и метели, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 28 февраля на дорогах гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, днем ​​в Приазовье местами 25 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.

1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы, на дорогах страны гололедица.

В ГосЧС подчеркнули, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).

Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП были обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях Украины.