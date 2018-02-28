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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна.

Об этом говорится в комментарии министра, который передал «Украинской правде» директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

«Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании», – заявил Аваков.

«Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании «Авиталия», – уточнил он.

По словам Авакова, этим проектом его супруга занимается более 1,5 лет.

«Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году», – сообщил он.

«Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно и в этом нет никакой сенсации», – заверил министр.

Как известно, журналисты издания «Наші гроші» нашли на побережье Средиземного моря в Италии виллу, которой Аваков владеет через фирму «Ferdico S.R.L», которую поглотила его фирма «Avitalia S.R.L».

Согласно декларации Авакова за 2017 год, поданной министром 26 февраля 2018 года, министр является единоличным собственником итальянской фирмы «Avitalia S.R.L» (100%).
ForUm

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