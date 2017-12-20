На сегодня «Газпром» требует от Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» 1,3 миллиарда долларов за поставленный на оккупированный Донбасс газ. Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» настаивает на определении Стокгольмским арбитражем объемов газа, который начиная с 2015 года поставляется российским монополистом «Газпромом» на временно оккупированные территории Донбасса.

«Газпром» говорит, что не надо принимать никакого решения по объемам газа, который был поставлен на оккупированные территории. Мы считаем, что любые расчеты — это цена, умноженная на объем, не зная объемов, мы не можем сказать, кто кому что должен... Мы просим трибунал принять соответствующее решение по объемам», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Витренко, на сегодня «Газпром» продолжает выставлять «Нафтогазу» счета за поставленный на оккупированный Донбасс газ. На сегодня эта сумма достигла 1,3 миллиарда долларов (за весь период оккупации).

Также Витренко добавил, что «Нафтогаз» не оплачивает и не может оплачивать эти счета, поскольку суммы расчетов могут быть учтены «Газпромом» за долги прошедших периодов.

Напомним, украинский холдинг не закупает газа у «Газпрома» с ноября 2015 года.