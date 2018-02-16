Российский газовый монополист в 2017 году поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа. Об этом говорится в опубликованном отчете «Газпрома» за четвертый квартал прошлого года.

Согласно документу, в Молдову, включая Приднестровье, на территории которого расположен российский военный контингент, «Газпром» поставил 2,712 миллиарда кубометров газа, сообщает УНИАН.

В самопровозглашенную «республику Южная Осетия» (временно оккупированную территорию Грузии) было поставлено 38 миллионов кубометров газа.

Как сообщал ForUm, «Газпром» требует от Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» 1,3 миллиарда долларов за поставленный на оккупированный Донбасс газ.

НАК «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.