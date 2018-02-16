также в разделеЭкономика
Курс гривни снова начал падать 34
Украинские АЗС продолжают снижать цены на топливо 41
В прошлом году экспорт Украины вырос на 16% 54
Курс Bitcoin превысил $10 тысяч 35
МВФ еще не определился с датой пересмотра программы сотрудничества с Украиной 36
Курс гривни снова упал 126
В Украине сократился уровень безработицы 27
ВВП Украины в прошлом году вырос на 2,2% 37
Wi-Fi в поездах могут включить в стоимость билетов 43
ВВП Украины в 4-м квартале 2017 вырос на 1,8% 74
Нацбанк назвал причины роста курса гривни 88
Кабмин утвердил гособоронзаказ на три года 36
Кабмин утвердил повышение цен на билеты в поездах 139
Кабмин передал украинскую ГТС новому оператору 219
«Укрзализныця» планирует повысить цены на билеты уже в апреле 89
Количество больных корью в Украине пошло на спад 46
АЗС продолжают снижать цены на топливо 84
На межбанке гривня укрепилась до 26,67 за доллар 47

Российский газовый монополист в 2017 году поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа. Об этом говорится в опубликованном отчете «Газпрома» за четвертый квартал прошлого года.

Согласно документу, в Молдову, включая Приднестровье, на территории которого расположен российский военный контингент, «Газпром» поставил 2,712 миллиарда кубометров газа, сообщает УНИАН.

В самопровозглашенную «республику Южная Осетия» (временно оккупированную территорию Грузии) было поставлено 38 миллионов кубометров газа.

Как сообщал ForUm, «Газпром» требует от Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» 1,3 миллиарда долларов за поставленный на оккупированный Донбасс газ. 

НАК «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги