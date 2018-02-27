МИД Украины решительно осуждает поджог помещения Общества венгерской культуры Закарпатья. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Правоохранительные органы уже начали расследование и убудт принимать все необходимые меры для оперативного раскрытия этого преступления.

«Совершенный ранее акт вандализма против этого же помещения был оперативно раскрыт правоохранителями. Расследование показало иностранный след нападения, которое было совершено членами одной из восточноевропейских радикальных организаций, поддерживаемой российским агрессором», - отметили в МИД.

«Осуждаем использование темы национальных меньшинств как средства разжигания межнациональной розни извне», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД заверили, что Украина и в дальнейшем будет решительно противодействовать всем попыткам расшатать внутриполитическую ситуацию в государстве, в том числе на почве межнациональных отношений.

Напомним, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания. Пострадавших нет.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».