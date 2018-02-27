Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел страны в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт венгерского правительства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем. Он также вызвал на разговор в МИД украинского посла в Будапеште Любовь Непоп.

По словам Сийярто, в Украине происходит процесс «роста экстремистских идей».

«Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Представляется, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья», - сказал Сийярто.

Сийярто отметил, что если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она «должна уметь контролировать экстремистов».

Венгерский министр также сообщил, что во вторник встречается с верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека. Сийярто еще раз заявил, что наблюдательной миссии ОБСЕ следует работать не только на Востоке Украины, но и на Закарпатье.

Напомним, в Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания. Пострадавших нет.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».