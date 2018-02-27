Россия наложила вето на разработанную Великобританией резолюцию ООН, призванную предотвратить нарушение запрета ООН на поставки оружия в Йемен. Об этом сообщает AP.

«Резолюцию поддержали 11 стран, против высказались представители России и Боливии. Китай и Казахстан воздержались», - говорится в сообщении.

В резолюции утверждается, что Иран нарушил установленное в 2015 году эмбарго на поставки оружия, не приняв «необходимые меры, чтобы предотвратить прямые или косвенные поставки ракет и беспилотников» повстанцам-хуситами в Йемене, передает 112 Украина.

Представители Британии в резолюции сосредоточили внимание на январском докладе экспертной группы ООН по наблюдению за санкциями в отношении Ирана. В нем сказано, что в прошлом году группа изучила останки ракет, запущенных хуситами в Саудовской Аравии, и установила, что многие из них «совпадают с разработанными и изготовленными в Иране ракетами Qiam-1».

Сразу после того, как на британский проект было наложено вето, на голосование был вынесен российский проект. В нем не упоминается об Иране, а лишь продлеваются санкции против Йемена до 26 февраля 2019 года. Проект был единогласно принят.

Напомним, конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, страна поделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в городе Адене и которую поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и террористическими группировками «Аль Каида на Аравийском полуострове». Противостояние между повстанцами и арабской коалицией обострилось после того, как 4 декабря во время боев с хуситами в Сане погиб бывший президент Йемена Али Абдалла Салех.