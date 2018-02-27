также в разделеОбщество
СМИ: Среди нападавших на полицейских в Польше – бывший украинский военный 14
МИД Венгрии вызвало посла Украины из-за инцидента в Ужгороде 19
Задержан еще один фигурант дела Мартыненко 19
Минздрав грозит полицией в случае блокирования выплат в НМУ 33
Харьков уже с теплом 13
Суд арестовал организатора киберсети Avalanche на два месяца 17
Стало известно, когда морозы в Украине ослабнут 150
Нардеп Дзензерский должен банкам почти 5 миллиардов 66
26 февраля. Картина дня 35
В ГПУ не отрицают связь Крысина с главой Николаевской ОГА 47
Завтра суд Лондона рассмотрит дело Приватбанка против Коломойского и Боголюбова 33
В Белой Церкви построят международный аэропорт 88
Консульство РФ в Одессе облили краской и закидали файерами 63
Прокуратура: Под Радой Крыма в феврале 2014 митинговали российские военные 100
Новый глава КСУ отказался от охраны и спецавтомобиля 32
Похищенных украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск 75
Минобороны: Россия создала в Крыму мощную группировку для контроля Черного моря 106
Полиция заявляет об уменьшении количества квартирных краж 26

В Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался «вор в законе» по кличке «Лера Сумской». Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Кстати, этот «знатный» аксакал ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории области, чтобы вершить, по его мнению, свой «праведный» суд, но не доехал. Он – не судья и никогда им не будет. Он – вор, который будет сначала лежать лицом в грязи, а потом отбывать наказание за свои преступления за решеткой», - написал Аброськин в Facebook.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги