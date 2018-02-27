В Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался «вор в законе» по кличке «Лера Сумской». Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Кстати, этот «знатный» аксакал ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории области, чтобы вершить, по его мнению, свой «праведный» суд, но не доехал. Он – не судья и никогда им не будет. Он – вор, который будет сначала лежать лицом в грязи, а потом отбывать наказание за свои преступления за решеткой», - написал Аброськин в Facebook.