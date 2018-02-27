При попытках блокирования выплат зарплат и стипендий со стороны руководства НМУ им. Богомольца соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Об сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в связи с распространением заведомо ложной информации в СМИ о невозможности осуществления руководством университета выплат заработных плат и стипендий.

«На время работы комиссии и отстранения Екатерины Амосовой от обязанностей ректора право первой подписи имеют проректор НМУ имени А.А. Богомольца, право второй подписи – главный бухгалтер, заместитель бухгалтера и другие уполномоченные лица. Эти вопросы регулируются приказом Министерства финансов Украины от 22.06.2012 № 758, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18.07.2012 под № 1206/21518. Соответственно, уполномоченные лица НМУ имеют законодательно предусмотренную возможность осуществлять все необходимые выплаты с казначейских счетов университета. Минздрав направил соответствующее письмо в НМУ им. А.А. Богомольца», - говорится в сообщении.

Также в НМУ сообщили, что комиссия по проверке надлежащего обеспечения проведения для студентов лицензионного интегрированного экзамена «Шаг 1. Стоматология» продолжает свою работу и обрабатывает предоставленную Центром тестирования и НМУ документацию.

«Несмотря на неоднократные приглашения, Екатерина Амосова опять не явилась на заседание комиссии для предоставления письменных объяснений», - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, 26 февраля Министерство здравоохранения Украины, а также Министерство образования и науки выступили с позицией о недопустимости срыва образовательного процесса в НМУ им. Богомольца.

Также Минздрав потребовал от руководства НМУ немедленно восстановить студентам право доступа в аудитории и обеспечить все возможности для полноценного обучения на базе университета.

Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А. Богомольца объявили бессрочную забастовку вуза. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает забастовку саботажем.