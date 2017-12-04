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Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех погиб в столице страны в результате нападения повстанцев-хуситов, своих бывших союзников.

В прессе движения хуситов было объявлено об окончании «кризиса, созданного мятежными силами и убийстве их лидера».

Источники в партии Салеха также подтверждают, что он был убит, передает ВВС.

В интернете уже распространяются фотографии и видеозаписи человека, похожего на Салеха, со смертельным ранением в голову.

До прошлой недели сторонники Салеха сражались на стороне хуситов в борьбе с теперешним президентом Йемена Аррабухом Мансуром Хади.

Но между силами хуситов и сторонниками Салеха продолжались трения, в частности по вопросу о том, кто именно будет контролировать главную мечеть в столице страны Сане.

Это привело к серьезным столкновениям в конце ноября, в результате которых погибли не менее 125 человек, более 200 получили ранения.

В субботу Салех предложил «открыть новую страницу» в отношениях с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, которая поддерживает президента Хади, если та перестанет бомбить Йемен и отменит блокаду страны.

Коалиция и Хади приветствовали это заявление. Но движение хуситов обвинило Салеха в попытке переворота против союзников.

В понедельник хуситы взорвали дом Салеха в центре столицы. Пока не ясно, был ли на этот момент бывший президент в здании, но вскоре после этого инцидента появились сообщения о его гибели.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в гражданскую войну в Йемене в марте 2015 года. С тех пор в этой стране, согласно данным ООН, погибли более 8 тысяч человек и около 50 тысяч получили ранения.

Кроме того, военные действия и блокада йеменских портов привели к тому, что более 20 миллионов жителей Йемена сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.

В Йемене ощущается острая нехватка продовольствия, кроме того в стране началась эпидемия холеры, которая уже унесла жизни свыше двух тысяч человек.
ForUm

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