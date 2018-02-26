Соломенский суд наложил арест на все имущество мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом сообщают Українські Новини.

По его словам, решение суд принял на прошлой неделе.

Суд удовлетворил таким образом ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Наложен арест на недвижимость Труханова и Вугельмана в Одессе, а также коллекцию часов Труханова.

Арест не наложен только на наличные средства, все остальное имущество, которое указано в открытых реестрах и декларациях, арестовано.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, нанесла государству 185 млн грн убытков.

В 2016 году Одесский городской совет приобрел здание бывшего завода «Краян», по версии следствия, переплатив более чем в два раза.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту «Борисполь» 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Всего тогда сообщалось о 8 подозреваемых по делу, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за мэра поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

26 февраля Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения Труханову.