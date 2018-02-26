В правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции уточнили, что уровень выполнения Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации составляет 63%.

Об этом говорится в ответе правительственного офиса на запрос «Европейской правды».

Напомним, 23 февраля был обнародовано правительственный отчет, согласно которому уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию в 2017 году составил 41%.

Однако, как пояснили в Кабмине, такой низкий показатель объясняется тем, что в прошлом году приходилось дополнительно выполнять задачи, запланированные еще на 2016 год.

«В 2016 году прогресс выполнения Соглашения об ассоциации за соответствующий год составил лишь 34%. Следовательно, в целях соблюдения правовой логики и надлежащей последовательности действий в 2017 году Украина потратила значительный объем времени и усилий на реализацию тех мероприятий, которые не были завершены в 2016 году «, - говорится в объяснении правительственного офиса.

Таким образом, в 2017 году Украина выполнила 29% обязательств 2016 года, а также 41% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации именно на 2017 год.

Также в правительстве уточняют, что на 31 декабря 2017 года общий прогресс выполнения обязательств, срок реализации которых истек в 2016 году, уже составляет 63%.

Как ранее сообщал ForUm, министр иностранных дел Павел Климкин считает неуместным подсчет процентов евроинтеграции.