также в разделеОбщество
В Луганске восстановили работу связи Vodafone 48
Конфискованное за заход в Крым судно передадут ВМС 54
В Польше задержали украинского хакера, разыскиваемого ФБР 61
Самолеты США провели разведку у берегов Крыма 68
Спасатели предупредили украинцев о снегопадах 87
Муженко не исключает широкомасштабной агрессии РФ 182
В Украину идут сильные морозы 196
Новый газопровод в Авдеевку не прошел испытания 65
23 февраля. Картина дня 84
С 2015 года от гражданства Украины отказались 24 тысячи человек 39
Поступление «Оплотов» в армию откладывается еще на год 54
Брат главы КС отрицает причастность к хищению госсредств 35
Вятрович считает название «Верховная Рада» советским наследием 48
В Кривом Роге нацгвардейцы прошлись парадом с советскими флагами 1038
Гибель пограничника на полигоне: арестован руководитель стрельб 45
Украина назвала условие возобновления эксгумаций польских останков 67
«Пиар и манипуляция»: Генштаб опроверг данные Матиоса о самоубийствах в армии 36
В Днипре задержали хакеров, атаковавших государственные сети 23

Министр иностранных дел Павел Климкин считает неуместным подсчет процентов евроинтеграции. Об этом он написал в Twitter.

«Следует прекратить считать проценты евроинтеграции. Она - как мед у Винни Пуха – или есть, или нет», – отметил он.

Министр подчеркнул, что каждый сам себе может задать вопрос, стали ли мы ближе к ЕС. «Ответы индивидуальны. А 41% - это насмешка над самими собой», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, в правительственном отчете, который был представлен на конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации», отмечается, что уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги