Министр иностранных дел Павел Климкин считает неуместным подсчет процентов евроинтеграции. Об этом он написал в Twitter.

«Следует прекратить считать проценты евроинтеграции. Она - как мед у Винни Пуха – или есть, или нет», – отметил он.

Министр подчеркнул, что каждый сам себе может задать вопрос, стали ли мы ближе к ЕС. «Ответы индивидуальны. А 41% - это насмешка над самими собой», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, в правительственном отчете, который был представлен на конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации», отмечается, что уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%.