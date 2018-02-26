Россия за четыре года оккупации создала в Крыму мощную военную группировку, которая может контролировать зону Черного моря и представлять опасность для прибрежных территорий.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время выступления на международном форуме в Киеве на тему «Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления», сообщает Укринформ.

«За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет Российской Федерации контролировать зону Черного моря, проектировать нестабильность на восточную часть Черного моря, соответственно контролировать воздушное пространство и представлять опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона», - заявил генерал-лейтенант.

Он отметил, что Российская Федерация создала в Крыму армейский корпус, в составе которого есть большое количество бронетанковой техники и личного состава.

«Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 тыс., то сейчас это количество превышает 31 тыс., если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40», - уточнил Петренко.

По его словам, в настоящее время на полуострове также 583 бронетранспортера и 162 артиллерийские системы.

Петренко отметил, что за четыре года к двум полкам морской авиации, которые были у Черноморского флота РФ, добавилась смешанная авиационная дивизия, в составе которой есть бомбардировщики, штурмовики и истребители, количество военных самолетов РФ увеличилось с 22 единиц до 113.

«В боевой состав РФ введены боевые корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», вы все видели их применение в отношении Сирии из акватории Каспийского моря. Так вот, сейчас в Черноморском флоте таких кораблей восемь, и они суммарно могут осуществить залп 52 единицами крылатых ракет», - пояснил замминистра.

Он добавил, что дальность поражения такой ракеты составляет от 1500 до 2500 км.

Кроме того, Петренко отметил, что Российская Федерация планово внедряет концепцию так называемой «зоны запрета доступа к Крымскому полуострову», когда с помощью комбинирования современных образцов противовоздушной обороны, противокорабельной ракетной, а также с помощью перемещения с материковой части России на территорию крымского полуострова тактических ракетных комплексов «Искандер» Российская Федерация «имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут размещаться в Черном море, и может с высокой вероятностью наносить им поражений».