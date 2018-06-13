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Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказался пересматривать приговор осужденному к 10 годам тюрьмы гражданину России Виктору Агееву.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката Виктора Чевгуза.

«Я подал кассационную жалобу, но Верховный Суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований (для пересмотра приговора)»,  - сообщил он.

По его словам, решение суд вынес в конце мая.

Также адвокат отметил, что  Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области.

Напомним, в конце января Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. 

Согласно приговору, в феврале 2017 года гражданин РФ Агеев через объявления в сети Интернет узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию «Луганская народная республика».

17 марта 2017 года Агеев прибыл в Луганск, 18 марта прошел медицинскую комиссию и подписал контракт о прохождении службы в должности пулеметчика отдельной разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады «народной милиции» «ЛНР».

 24 июня 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили и задержали Агеева и еще 3 его сослуживцев в одном из дачных домов садового общества «Ландыш», расположенного на территории Крымского сельского совета Новоайдарского района Луганской области.

Одним из доказательств, исследованным в суде, был изъятый у Агеева военный билет, выданный военным комиссариатом Алтайского края РФ по Топчихинскому и Калшанскому районах. Согласно военному билету, подсудимый был призван на военную службу в российскую армию 21 мая 2015 года и уволен со службы 21 мая 2016 года.

 

 
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