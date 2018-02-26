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Оккупанты незаконно удерживают в тюрьмах Крыма сотни людей. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на международном форуме в Киеве «Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления».

«Невозможно посчитать все количество захваченных оккупантом людей по разным уголовным статьям, под разными предлогами, которые незаконно удерживаются в крымских тюрьмах и других местах на территории РФ. Таких людей не 64, а сотни и сотни. Масштабное нарушение прав человека в Крыму, масштабное нарушение прав крымскотатарского народа должно постоянно быть предметом внимания международного сообщества», - подчеркнул Кириленко, сообщает Укринформ.

Он добавил, что правительство Украины делает все от него зависящее, чтобы эти вопросы всегда были на повестке дня мировых и международных организаций.

 «Мы взаимодействуем все вместе - Президент, украинский парламент, Кабинет министров и местные власти - для того, чтобы иметь возможность приблизить время освобождения Крыма», - сказал чиновник.

Он отметил, что украинские дипломаты также ежедневно работают, чтобы доносить до международных партнеров правду о Крыме.

«И эти усилия выливаются в очень конкретные решения - в резолюции Генассамблеи ООН и других значимых международных институтов», - подчеркнул Кириленко.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что власти делают все, чтобы информационная политика учитывала интересы тех, кто живет в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова заявила, что число политических заключенных на территории оккупированного Крыма составляет 64 человека.

По данным МИД, за 4 года оккупации Крыма российские силовики на территории полуострова задержали 456 граждан Украины, в том числе и крымских татар.

 
ForUm

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