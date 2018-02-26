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Из-за ухудшения погодных условий завтра в Одессе не будут работать школы и, частично, детские сады.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает «Думская».

Синоптики прогнозируют на вторник, 27 февраля, дальнейшее снижение температуры, а также сильный снегопад. В связи с этим решено отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.

Как сообщили в мэрии, в детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости.

Городские власти просят родителей оставить завтра детей дома.

Напомним, в Украине 26-27 февраля ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер

 

 
ForUm

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