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Число политических заключенных на территории оккупированного Крыма возросло до 64 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

«С каждым месяцем, к сожалению, увеличивается количество политических заключенных, как мы их называем, пленников Кремля, пленников совести… Это 64 политических заключенных», - заявила Джапарова, сообщает РБК-Украина.

Она также отметила, что часть заключенных сейчас находится в СИЗО, а часть уже получила приговоры так называемых «судов».

По словам Джапаровой, 26 февраля в Украине на официальном уровне может быть введен День сопротивления Крыма российской оккупации. Соответствующий проект указа сейчас находится в Администрации Президента.

Напомним, 22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на территории Российской Федерации в тюрьмах находятся 22 политических заключенных из Украины. 
ForUm

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