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За 4 года оккупации Крыма российские силовики на территории полуострова задержали 456 граждан Украины, в том числе и крымских татар. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Спустя четыре года ситуация с правами человека в Крыму сильно ухудшилась. Задержания украинцев и крымских татар стали обычной практикой. Россия продолжает жить в своем имперском прошлом, возвращаясь обратно в СССР. Мы не будем играть по ее сценарию», - заявили в ведомстве.

Также за годы оккупации было проведено 377 допросов и 112 обысков. Более 40 политических заключенных отбывают наказание по ложным обвинениям.

Напомним, в Украине проводится работа по официальному признанию 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации, соответствующий документ находится в Администрации Президента Украины. 

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
ForUm

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