В результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 25 февраля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидается до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье – до 8-13° мороза;

25-27 февраля на Киевщине – до 17-22° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза.

26-27 февраля температура ночью составит 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза, в южной части температура существенно не изменится.

Кроме того, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; днем 27 февраля во южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

Напомним, Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%.