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Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн куб. м в сутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.

«Украина из-за похолодания (суточное потребление 170 млн куб. м, на эту дату в 2017 - 138 млн куб. м) увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн куб. м (такой режим впервые за последний год)», – отметил он.

Белявский также сообщил, что остальные потребности покрываются за счет газа отечественной добычи (57 млн куб. м) и импорта из Европы (16 млн куб. м).

Как ранее сообщал ForUm, 25-27 февраля в Украине ожидается сильное похолодание.
ForUm

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