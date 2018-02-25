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В Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки, украв с памятника бронзовые гирлянды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«25 февраля - день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, сотрулники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники ее таланта. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри», – говорится отметил он.

По словам Сидоржевского, руководство Национального союза писателей Украины готовит обращение в правоохранительные органы с требованием провести расследование этого преступления. «Также мы будем обращаться в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника», – подытожил он.
ForUm

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