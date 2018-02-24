Сегодня, 24 февраля, на территории Украины ожидаются осадки в виде снега, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, снег выпадает в южных, западных, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На этой территории осадки будут продолжаться до конца суток 24 февраля.

Количество осадков в указанных областях составит 1-6 мм (в Киеве до 3 мм), высота снежного покрова вырастет на 3-8 см (в Киеве на 3-5 см).

До 24 часов снег прекратится в Киевской (и в Киеве) и Черкасской областях, до 08:00 25 февраля снег будет идти на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области.

Как ранее сообщал ForUm, 24-27 февраля в Украине ожидается сильное похолодание.