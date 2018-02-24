В пятницу днем, 23 февраля, два разведывательных самолета ВВС США провели комплексную разведку у берегов оккупированного Россией Крыма.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon примерно в 10 часов утра взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и отправился в Черное море, сообщает Думская.

Примерно в это же время с авиабазы на Кипре взлетел самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II и также направился к южному берегу оккупированного полуострова.

Оба самолета провели в небе над Черным морем около трех часов.

На данный момент в водах Черного моря находятся два американских эсминца - USS Carney DDG64 и USS Ross DDG71.