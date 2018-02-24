Сегодня утром около в 7:00 в Днипре на станции метро «Заводская», которая расположена на глубине ориентировочно 83 метра, произошло задымление, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место вызова было направлено 11 отделений Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, в помещении, расположенном под эскалаторами, в релейном отсеке второго фидерного автомата произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

Для профилактических мероприятий был задействован порошковый огнетушитель. Погибших и пострадавших не было. Задержки движения транспорта не было. С 8:30 станция метро работает на вход и выход.