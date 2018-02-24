также в разделеПроисшествия
На Луганщине боевики обстреляли населенные пункты из тяжелой артиллерии 36
Убийца украинки в Хургаде задержан 88
В Египте жестоко убили украинку 175
В Ривном подожгли редакцию антикоррупционного сайта 33
Сутки в АТО: 19 обстрелов, один военный погиб, еще один ранен 111
Под Винницей столкнулись скорая и 4 легковушки, пострадали 9 человек 33
На Львовщине трагически погиб пограничник 118
Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 61
Полиция расследует поджог иномарки судьи в Одессе 21
В зоне АТО погибла военный медик 126
Обострение в АТО: Один военный погиб, семь – ранены 1043
В Варшаве из-за национальности избили двоих украинцев 66
В Украине от кори умер еще один ребенок 64
Под Киевом экс-боец АТО открыл огонь и бросал гранаты в соседей и полицейских 138
За прошлые сутки погиб 1 военный, еще 4 – ранены 32
Задержан мужчина, зарезавший военного и женщину на Запорожье 47
В зоне АТО военный застрелил сослуживца 106
Сутки в АТО: 10 прицельных обстрелов, один военный ранен 44

Сегодня утром около в 7:00 в Днипре на станции метро «Заводская», которая расположена на глубине ориентировочно 83 метра, произошло задымление, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место вызова было направлено 11 отделений Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, в помещении, расположенном под эскалаторами, в релейном отсеке второго фидерного автомата произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

Для профилактических мероприятий был задействован порошковый огнетушитель. Погибших и пострадавших не было. Задержки движения транспорта не было. С 8:30 станция метро работает на вход и выход.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги