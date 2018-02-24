24-27 февраля в Украине ожидается сильное похолодание, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Так, ожидается снижение ночной (минимальной) температуры 24 февраля до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях – до 16-21 ° мороза; на юге страны и Закарпатье – до 3-9° мороза.

25 февраля ожидается до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях – до 17-22 ° мороза; в южной части и на Закарпатье – до 8-13° мороза.

Кроме того, 26-27 февраля температура ночью упадет до 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях – местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.