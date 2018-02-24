Киев «окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Донбассе». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, обнародованном на его официальном сайте.

«24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что подписав упомянутый закон, Президент Петр Порошенко «фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». «Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», – отметили в МИД РФ.

«Оставалась пусть и хрупкая, но надежда на то, что Президент П. Порошенко, который три года назад лично принимал участие в разработке Минских соглашений, а после постоянно твердил о своей приверженности достигнутым договоренностям, все же одумается. Чуда, однако, не произошло. Росчерком пера глава Украины, по сути, подписал приговор минскому комплексу мер», – заявили в ведомстве.

В МИД РФ считают, что практическое применение этого закона грозит «рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины». «Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 24 февраля, вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».