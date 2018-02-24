Новый газопровод в Авдеевку в обход оккупированных территорий не прошел необходимые испытания, сообщает пресс-служба ПАО «Донецкоблгаз».

«По состоянию на 23.02. 2018 Департаментом развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации и генподрядчиком строительства - ООО «Теплоэнергокомплект» была проведена продувка, заполнение и испытание нового газопровода от ГРС с. Очеретино в г. Авдеевка. Газопровод необходимое испытание не прошел из-за имеющегося падения давления», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что газоснабжение потребителей Авдеевки и семи сел Ясиноватского района исключается из-за угрозы для жизни и здоровья населения.

Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко обвинил «Донецкоблгаз» в саботаже ввода в эксплуатацию подводящего газопровода от поселка Очеретино к городу Авдеевка. Компания в свою очередь обвинения отвергла.