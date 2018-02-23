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Заявления военной прокуратуры о 2-3 случаях суицидов среди военных являются ложными. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам психологической реабилитации военнослужащих в Министерстве обороны, заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский.

«Эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция», - сказал он, сообщает Громадське.

Что касается других случаев и преступлений, связанных с военными, в Минобороны говорят о тенденции к уменьшению таких случаев.

«По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти 50% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16% меньше случаев с употреблением наркотических средств», - добавил Грунтковский.

Он также рассказал, что количество самоубийств находится на таком же уровне, как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту. «Откуда взяты цифры военным прокурором я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной», - отметил Грунтковский.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за минувший год среди военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в среднем в неделю 2-3 человека кончали жизнь самоубийством.        

По данным СМИ, в январе 2018 года небоевые потери в Вооруженных силах Украины составили 22 военнослужащих.  Согласно этим данным, половина – 11 военнослужащих – совершили самоубийство, пять из них – в зоне АТО. 

По официальным данным Минобороны, в 2017 году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих и 178 раненых. 
ForUm

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