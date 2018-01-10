В минувшем году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих. Об этом 112 Украина сообщили в Министерстве обороны в ответ на информационный запрос.

Кроме того, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

При этом в оборонном ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ.

Напомним, по данным Минобороны, количество небоевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем 5 раз.