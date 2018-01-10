также в разделеОбщество
10 января. Картина дня 35
Суд пересчитал срок приговора Пукачу по «закону Савченко» 56
За годы независимости в Украине закрылись 253 вуза 42
В ФСБ заявили о задержании украинца, пробиравшегося в Крым 39
Суд закрыл дело против нардепа о пьяном вождении 29
Львовянке, провезшей патрульного на капоте, грозит до 5 лет тюрьмы 42
Полиция считает, что убийство Ноздровской не было спланированным 72
Митингующие разблокировали дороги к трем пунктам пропуска 667
«1+1» судится с Минкультом и Госкино из-за Добронравова 49
Украина анонсировала новые переговоры по обмену заложниками 56
Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене 48
Омбудсмен: Мэра Торецка снова могут арестовать 24
Треть россиян считают Украину врагом РФ 59
Полиция задержала «минера» фастовской электрички 28
Убийство Ноздровской: В реке нашли несколько ножей 86
Немецкую компанию оштрафовали за нарушение санкций против РФ 100
Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 17 января 30
Экспертиза обнаружила ДНК подозреваемого на теле Ноздровской 171

В минувшем году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих. Об этом 112 Украина сообщили в Министерстве обороны в ответ на информационный запрос.

Кроме того, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

При этом в оборонном ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ.

Напомним, по данным Минобороны, количество небоевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем 5 раз. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги