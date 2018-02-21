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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал статистику самоубийств среди военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

«Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий. За минувший год в среднем в неделю 2-3 человека», - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

«Это те, кто находится в зоне АТО или военчастях, которые отводятся на слаживание или другое», - добавил прокурор.

Матиос отметил, что более 500 тысяч украинских мужчин прошли войну.

«А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который проявляется и в жестокости в семье, и в агрессии, и в невосприятии мирной жизни», - добавил он.

Напомним, по данным СМИ, в январе 2018 года небоевые потери в Вооруженных силах Украины составили 22 военнослужащих.  Согласно этим данным, половина – 11 военнослужащих – совершили самоубийство, пять из них – в зоне АТО. 
ForUm

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