Интересно, сколько статей, блогов или разговоров на кухне начинались словами: «На второй/третий/четвертый год войны власть наконец....»? Или еще популярно: «Президент обещал закончить АТО за три месяца». Так вот. Зима 2018-го, Петр Порошенко все же подписывает закон «Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», который в народе назвали законом «о реинтеграции Донбасса». Документ кроме всего прочего прописывает смену формата Антитеррористической операции, Антитеррористического центра при СБУ и руководителя этого центра.

Ведущую роль в противостоянии российской агрессии Петр Алексеевич возложил «на плечи ВСУ», а министру обороны и начальнику Генштаба поручил в кратчайшие сроки подготовить кандидатуру командующего Объединенных сил.

«Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применения ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей», – отметил Виктор Муженко.

Он уже рассказал, что АТО будет изменена на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Кто именно возглавит, не сообщил, лишь сказал, что это будет «человек с боевым опытом».

«У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», – сказал г-н Муженко.

Итак, Украина получила закон, который должен систематизировать все ее силы и обороны и непосредственно регулировать деятельность силовых структур в уже бывшем районе АТО.

В районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях». Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Штаб, как говорится в законе, «осуществляет планирование, организацию и контроль выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, направление, координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций (в случае их образования) в Донецкой и Луганской областях по вопросам национальной безопасности и обороны».

Также начальник оперативного штаба по согласованию с СБУ контролирует порядок въезда/выезда лиц через линию разграничения, перемещение товаров на оккупированные территории Донбасса.

В законах, где упоминался Антитеррористический центр при СБУ, добавили следующую формулировку: «или Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины (в случае образования для исполнения полномочий соответствующих органов в районе осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях)». Район проведения АТО называют районом осуществления мероприятий. В частности, так расширился закон о военно-гражданских администрациях.

К примеру, начальник Объединенного оперативного штаба решает и утверждает ключевые кадровые решения в военно-гражданских администрациях, когда речь идет о работе в ВГА именно военнослужащих и представителей правоохранительных органов. Если соответствующие областные военно-гражданские администрации не образованы, руководство опять же возлагают на начальника ООШ. Ранее за это отвечал руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Более подробно о полномочиях командующего Объединенных сил говорится в законопроекте о национальной безопасности, который еще не приняли. Лицо назначается на должность и освобождается от нее президентом по представлению министра обороны с учетом рекомендаций главнокомандующего ВСУ. Президент может назначать командующего (командиров) Объединенных сил для осуществления управления операциями на отдельных направлениях. Командующий Объединенных сил подчиняется главнокомандующему ВСУ.

Командующие тех видов, родов ВСУ или же руководители других военных формирований, чьи подразделения принимают участие в объединенной операции, продолжают поддерживать своих людей, заниматься укомплектованием личным составом, отвечать за вооружение, боеприпасы и технику.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны.

Ну и последнее. Он имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами. Замысел применения Объединенных сил в операциях утверждается президентом.

И как сказал Петр Порошенко, «до 1 апреля нужно будет завершить соответствующие подготовительные процедуры».

Теперь уже никто не скажет «причем здесь ВСУ, если у нас АТО». Переформатирование операции прописывает роль каждого силового органа в вооруженном конфликте, и это наводит порядок в законодательной базе. Военнослужащие считают, что изменятся только названия управляющих органов и должностей, но существенно мало что изменится в подходах и обеспечении. Ну это не потому что «зрада», а потому что невозможно изменить основные принципы и методы ведения войны. Можно называть их по-другому, но работа на передовой останется прежней.

112 Украина