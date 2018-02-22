Суд по делу об убийстве Олеся Бузины перенесен на 24 апреля 2018 года, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«Суд по делу об убийстве Олеся Бузины прервался из-за занятости в других судебных процессах, а также для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с жалобой потерпевшей, заявленной ее представителем в заседании», - написала она в Facebook.

Таким образом, подготовительное заседание вновь отложено.

Дата и время следующего заседания суд сообщит позже.

Напомним, прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины в конце ноября 2017.

Медведько и Полищука обвиняют в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бузину убили 16 апреля 2015 в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором он жил. 18 июня по подозрению в убийстве задержали Медведько и Полищука. Их арестовали. В декабре 2015 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для них на домашний арест.

Оба не признают своей вины. Адвокаты Медведько и Полищука заявляли о фальсификации ДНК-экспертизы в этом деле и об алиби обвиняемых.