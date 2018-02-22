Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Об этом говорится в официальном разъяснении из Еврокомиссии в ответ на запрос Европейской правды, также эту информацию подтвердили несколько собеседников издания в структурах ЕС.

В частности, пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич объяснила, что прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен перечислить 29,2 миллиона евро.

«Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 миллиона евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины. Учитывая задержки с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок. Эти шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, выделенные на них и не израсходованные деньги должны быть возмещены (на счета Еврокомиссии)», - пояснила пресс-секретарь ЕС, отметив вместе с тем, что ЕС и в дальнейшем готов поддерживать реформирование Украины.

Другой источник в Брюсселе объяснил: вопреки заявлениям представителей украинской ГФС, решение Евросоюза о прекращении этих проектов является окончательным.

«Решение о закрытии этих проектов – окончательное, оно было тщательно взвешенно и основывается на надлежащей оценке», - пояснил чиновник. Также собеседник отметил, что за время реализации этих проектов Украина получила от ЕС треть грантовых средств, выделенных на проект – около 10 млн. Большая часть этих средств осталась неиспользованной.

По предварительным данным, Киев потратил около 2 млн евро. Соответственно, Украина должна возместить ЕС около 8 млн евро. Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованные ею, составляет около 27 млн ​​евро.

Проекты, финансирование которых прекращается, касались не только развития пограничных пунктов. Издание располагает перечнем проектов, которые находятся в состоянии закрытия. Один из них был направлен на переоснащение IT-инфраструктуры пограничников на украинско-польской границе.

Также средства ЕС должны пойти на переоборудование КПП «Рава-Русская», «Краковец», «Шегини» и «Ягодин», реконструкцию КПП в «Устилуге» (все перечисленные – на границе с Польшей). Должны быть реконструированы четыре КПП на украинско-словацкой границе, два КПП на границе с Румынией и проведена реконструкция на границе с Венгрией для интеграции Украины в международную транспортную систему, в том числе на КПП в «Лужанке».

Стоит заметить, что остановка проектов Евросоюза из-за неполного использования средств не является исключительным случаем: это происходит в сотрудничестве с различными государствами, в том числе с членами ЕС. В то же время почти полное неиспользование средств ЕС, а также одновременное прекращение целого ряда проектов в одном секторе является действительно угрожающим сигналом о готовности Украины эффективно использовать европейские фонды.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Европейский Союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

Государственная фискальная служба сообщила, что пока не имеет информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.

Информацию о закрытии подтвердил глава Минфина Александр Данилюк.