Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.
Об этом говорится в официальном разъяснении из Еврокомиссии в ответ на запрос Европейской правды, также эту информацию подтвердили несколько собеседников издания в структурах ЕС.
В частности, пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич объяснила, что прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен перечислить 29,2 миллиона евро.
«Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 миллиона евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины. Учитывая задержки с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок. Эти шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, выделенные на них и не израсходованные деньги должны быть возмещены (на счета Еврокомиссии)», - пояснила пресс-секретарь ЕС, отметив вместе с тем, что ЕС и в дальнейшем готов поддерживать реформирование Украины.
Другой источник в Брюсселе объяснил: вопреки заявлениям представителей украинской ГФС, решение Евросоюза о прекращении этих проектов является окончательным.
«Решение о закрытии этих проектов – окончательное, оно было тщательно взвешенно и основывается на надлежащей оценке», - пояснил чиновник. Также собеседник отметил, что за время реализации этих проектов Украина получила от ЕС треть грантовых средств, выделенных на проект – около 10 млн. Большая часть этих средств осталась неиспользованной.
По предварительным данным, Киев потратил около 2 млн евро. Соответственно, Украина должна возместить ЕС около 8 млн евро. Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованные ею, составляет около 27 млн евро.
Проекты, финансирование которых прекращается, касались не только развития пограничных пунктов. Издание располагает перечнем проектов, которые находятся в состоянии закрытия. Один из них был направлен на переоснащение IT-инфраструктуры пограничников на украинско-польской границе.
Также средства ЕС должны пойти на переоборудование КПП «Рава-Русская», «Краковец», «Шегини» и «Ягодин», реконструкцию КПП в «Устилуге» (все перечисленные – на границе с Польшей). Должны быть реконструированы четыре КПП на украинско-словацкой границе, два КПП на границе с Румынией и проведена реконструкция на границе с Венгрией для интеграции Украины в международную транспортную систему, в том числе на КПП в «Лужанке».
Стоит заметить, что остановка проектов Евросоюза из-за неполного использования средств не является исключительным случаем: это происходит в сотрудничестве с различными государствами, в том числе с членами ЕС. В то же время почти полное неиспользование средств ЕС, а также одновременное прекращение целого ряда проектов в одном секторе является действительно угрожающим сигналом о готовности Украины эффективно использовать европейские фонды.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Европейский Союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.
Государственная фискальная служба сообщила, что пока не имеет информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.
Информацию о закрытии подтвердил глава Минфина Александр Данилюк.
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