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Государственная фискальная служба пока не имеет информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГФС отметили, что в ноябре-декабре прошлого года направили финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС.

«Сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Европейский Союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

 
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