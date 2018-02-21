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Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил решение Европейского Союза о закрытии проекта по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе Украины. 

«Как вы знаете, соответствующее решение стало публичным вчера. Это довольно негативный сигнал... Потому что когда мы говорим о сотрудничестве с нашими партнерами, но из собственной несостоятельности, мы просто сами себя дискредитируем. Были проблемы, они связаны с ГФС. Но это не вопрос этого года... Будем искать выход из этой ситуации», - сказал он, сообщает РБК-Украина.

Министр также отметил, что строительство КПП не является функцией Государственной фискальной службы и лучше всего с этой задачей могут справиться местные власти. «Системно этот вопрос можно урегулировать несколько иначе... ГФС не должна строить таможни. Это что - строительная компания? Это не является характерной функцией для ГФС... Кто это может сделать лучше, чем местная власть?» - заявил Данилюк.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Европейский Союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

В свою очередь Государственная фискальная служба сообщила, что пока не имеет информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе. 
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