Европейский Союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Об этом говорится в материале Reuters, сообщает РБК-Украина.

В заявлении Reuters представитель ЕС сказал: «После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть доработаны вовремя. В настоящее время 6 проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются».

Сообщается, что проект по модернизации шести украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС был запущен в 2014 году. На конец 2017 года ни один из шести проектов КПП не был завершен, хотя ЕС предоставил в 2006 году на эти цели 29,2 млн евро.

В Государственной фискальной службе Украины свою очередь заявили, что в числе причин задержек были структурные изменения в самой службе, а также немалое время, необходимое для поиска и заключения соглашений с исполнителями.

Так, проект был направлен ​​на то, чтобы помочь интегрировать экономику Украины путем строительства или модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

По мнению ЕС, проекты были направлены на сокращение сроков пересечения границ и совершенствование таможенных процедур. Однако отмечается, что проекты после задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков не были выполнены.

«Реализация проектов в соответствии с графиком не была выполнена должным образом, что в ближайшем будущем приведет к провалу проектов», - сообщил сотрудник ГФС в марте 2017 года.

Должностное лицо ГФС на условиях анонимности предоставило копию этой записки Reuters при условии, что автор документа не будет идентифицирован.

Администрация Президента Украины Петра Порошенко не ответила на просьбу прокомментировать решение ЕС о закрытии проектов, а также его последствия для имиджа Украины за рубежом.

Указано, что КПП «Красноильск» на границе с Румынией должен был быть завершен к концу 2016 года в соответствии с графиком, однако в ноябре 2017 года, пункт пропуска состоял из незавершенных зданий, окруженных мусором и строительными материалами.

На границе Устилуга с Польшей была вырыта только траншея. На словацкой и венгерской границах на месте КПП были только трубы и металлические сваи. Отметим, что в соответствии с онлайн-реестром государственных тендеров крупнейший контракт для двух КПП получила компания «Энергомонтажвентиляция».

Финансовый директор «Энергомонтажвентиляции» Сергей Романенко в октябре в комментарии Reuters обвинил украинских и европейских чиновников в том, что они не смогли завершить два КПП на румынской границе. «Контрольно-пропускные пункты «Дяковцы» и «Красноильск» на 80-85% завершены, но на сегодняшний день мы не получили ни копейки», - сказал он.

Однако на данный момент компания не комментирует ситуацию. При этом в ГФС отметили, что не заплатили «Энергомонтажвентиляции», поскольку компания не предоставила документы, подтверждающие завершение работ. Компания в прошлом году подавала в суд на ведомство и проиграла.

Представитель ГФС отметил, что в ведомстве не знают, почему «Энергомонтажвентиляция» выиграла тендер.