Около двух сотен российских офицеров прибыли на оккупированный Донбасс, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями недавно кремлевские кураторы отправили необычный «гуманитарный груз» - около двух сотен офицеров», – говорится в сообщении.
По информации разведки штаба АТО, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований страны-агрессора, которых разместили на полигоне «Восточный», что вблизи населенного пункта Мануйловка на временно оккупированной Донецкой области.
«Очевидно, после «акклиматизации» они заменят других военных преступников, которые на ротационной основе находятся на должностях в так называемых с соединениях и воинских частях НВФ», – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал ForUm, 22 февраля Россия направила 74-й «гуманитарный конвой» на оккупированные территории Донбасса.
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