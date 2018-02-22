Около двух сотен российских офицеров прибыли на оккупированный Донбасс, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями недавно кремлевские кураторы отправили необычный «гуманитарный груз» - около двух сотен офицеров», – говорится в сообщении.

По информации разведки штаба АТО, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований страны-агрессора, которых разместили на полигоне «Восточный», что вблизи населенного пункта Мануйловка на временно оккупированной Донецкой области.

«Очевидно, после «акклиматизации» они заменят других военных преступников, которые на ротационной основе находятся на должностях в так называемых с соединениях и воинских частях НВФ», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 22 февраля Россия направила 74-й «гуманитарный конвой» на оккупированные территории Донбасса.