Киевский городской совет переименовал парк Дружбы народов в «Муромец», сообщает пресс-служба Киевсовета.

Также было уточнено название «Парка отдыха Оболонь в урочище Наталка». Отныне он – «Парк Наталка».

Также переименован сквер Андрея Иванова (между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутышевим переулком) в сквер Латвийский. А парк Дружбы народов в парк «Муромец».

Кроме того, депутаты именовали сквер между улицами Жилянская, ул.Короленковская и Тарасовская именем Димитра Пешева. А скверу на улице Сечевых Стрельцов, 27 присвоено название - «Канадский».

Как ранее сообщал ForUm, сегодня Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.