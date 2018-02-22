Россия направила 74-й «гуманитарный конвой» на оккупированные территории Донбасса, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что колонна достигла пунктов пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на российско-украинской границе.
«Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 430 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов и медицинского имущества», – сказано в сообщении.
Напомним, РФ 25 января отправила на оккупированную территорию Донбасса 73-й «гуманитарный конвой».
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